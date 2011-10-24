2 Сео-статьи про один ВУЗ

Нужно написать1 сео-статью про ВУЗ. ВУЗ известный, его аббревиатура относится с высококонкурентным запросам поисковиков.

Название ВУЗа скажу после выбора автора.

объём: 1-1,5 к знаков

2 сео-статья: про учебные материалы: рефераты, контрольные и дипломы конкретно для этого же ВУЗа.

объём: до 1 к знаков

Требования:

соблюдение указанных объёмов

оригинальность - 100%

соблюдение всех сео-технологий для наивысшего ранжирования текста поисковиками (особенно Яндекса).

статьи - для людей, а не для машин.

Срок -1 день.