2 Сео-статьи про один ВУЗ

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Завершен6 заявок199 просмотров

Нужно написать1 сео-статью про ВУЗ. ВУЗ известный, его аббревиатура относится с высококонкурентным запросам поисковиков.

Название ВУЗа скажу после выбора автора.

объём: 1-1,5 к знаков

2 сео-статья: про учебные материалы: рефераты, контрольные и дипломы конкретно для этого же ВУЗа.

объём: до 1 к знаков

Требования:

соблюдение указанных объёмов

оригинальность - 100%

соблюдение всех сео-технологий для наивысшего ранжирования текста поисковиками (особенно Яндекса).

статьи - для людей, а не для машин.

Срок -1 день.

14 лет назад
sinkron
Роман 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lananekrasova
Светлана 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
14 лет назад
$10
1 день
Всё отлично сделано.
Мне понравилось работать с Романом. Четкое ТЗ и оплата сразу. Спасибо за сотрудничество. Буду рада поучаствовать еще в Ваших проектах, Роман.

Заявки фрилансеров

lananekrasova
Светлана 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
14 лет назад

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