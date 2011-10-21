Требуется написать/переработать несколько статей для интернет-магазина www.igry-razuma.ru Желательно результат предоставить в хтмл с картинками. Темы статей: 1. Как сделать заказ? 2. Гарантии (должно соответствовать законодательству). 3. Наши ...
Написание технических условий (ТУ)
Требуется написать технические условия на продукцию: информационные сенсорные киоски
качественно и быстро
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