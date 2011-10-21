Написание технических условий (ТУ)

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Закрыт2 заявки154 просмотра

Требуется написать технические условия на продукцию: информационные сенсорные киоски

качественно и быстро

14 лет назад
Kate_Volsh
Екатерина 
34 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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