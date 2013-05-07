ПЕРЕВОД (С РУССКОГО НА АНГЛИЙСКИЙ)
Услуги переводчика (синхронный и последовательный перевод): Я специализируюсь в устных переводах в судах, на различных судебных слушаниях, опросах, семинарах, конференциях и деловых встречах в штате Гавайи, США.
Письменные переводы: Я специализируюсь в письменных переводах делового, юридического и государственного характера, а именно перевод контрактов, уставов, законов, меморандов, форм жалоб, инструкций и документов судебного и иммиграционного характера. Все письменные переводы сертифицированны и нотариально заверенны нотариусом.
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: Услуги русскоговорящего нотариуса. Заверение документов на английском и русском языках.
АПОСТИЛЬ: Помощь в приобретении апостиля на документы составленные на русском и английском языках для предъявления в России.
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
Предоставляю помощь в подготовке отдельных документов или пакетов документов для предъявления в различные государственные и судебные инстанции на территории штата Гавайи, США.
ДОВЕРЕННОСТИ
Нотариальное заверение доверенностей для предъявления в России с апостилем за подписью губернатора штата Гавайи, США.
РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА
Оказываю помощь в создании и регистрации компании в штате Гавайи и соответствующей подачи всех необходимых документов во все государственные инстанции:
Регистрация названия фирмы/компании;
Форма корпорации/компании и ее регистрация;
Устав;
Федеральный и штатный номер налогоплательщика;
Открытие банковского счета;
Корпоративная печать (не требуется законом);
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!