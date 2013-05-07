ifrancis

Ирина Фрэнсис ifrancis

 
43 годаСША/Гонолулу
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

ПЕРЕВОД (С РУССКОГО НА АНГЛИЙСКИЙ)

Услуги переводчика (синхронный и последовательный перевод): Я специализируюсь в устных переводах в судах, на различных судебных слушаниях, опросах, семинарах, конференциях и деловых встречах в штате Гавайи, США.

Письменные переводы: Я специализируюсь в письменных переводах делового, юридического и государственного характера, а именно перевод контрактов, уставов, законов, меморандов, форм жалоб, инструкций и документов судебного и иммиграционного характера. Все письменные переводы сертифицированны и нотариально заверенны нотариусом.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ

НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: Услуги русскоговорящего нотариуса. Заверение документов на английском и русском языках.

АПОСТИЛЬ: Помощь в приобретении апостиля на документы составленные на русском и английском языках для предъявления в России.

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

Предоставляю помощь в подготовке отдельных документов или пакетов документов для предъявления в различные государственные и судебные инстанции на территории штата Гавайи, США.

ДОВЕРЕННОСТИ

Нотариальное заверение доверенностей для предъявления в России с апостилем за подписью губернатора штата Гавайи, США.

РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА

Оказываю помощь в создании и регистрации компании в штате Гавайи и соответствующей подачи всех необходимых документов во все государственные инстанции:

Регистрация названия фирмы/компании;

Форма корпорации/компании и ее регистрация;

Устав;

Федеральный и штатный номер налогоплательщика;

Открытие банковского счета;

Корпоративная печать (не требуется законом);

Отзывы заказчиков
sewko
52 годаЭстония
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
8 баллов
10 лет назад
Локализация сайта - английский
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Mad
47 летГрузия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Персональный проект для Фрэнсис Ирина
Спасибо за работу.
Как всегда оплата была своевремена. Нет проблем с общением. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
pr_vertex
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Нужно перевести письмо о нашей компании
Заказали у Ирины перевод письма о фирме с русского на английский, остались очень довольны вежливое общение, сделала все быстро и качественно! Обязательно обратимся к ней в следующий раз.
Mad
47 летГрузия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Перевод с русского на английский
Очень рада, что Ирина отписалась в моем проекте :) Нужно было перевести деловое письмо - перевод был выполнен быстро *буквально, в течение часа* и качественно. Ирина не просто перевела текст, но и задавала вопросы, чтобы лучше понять суть, подсказала важный момент, который я упустила из виду. 10 из 10, обязательно продолжу сотрудничество! :)
После согласования проекта оплата была произведена немедленно. Было приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
8davids8
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Вычитка англ-рус
Спасибо Ирине за качественную редактуру договора!
Было приятно работать с заказчиком. Мгновенная оплата.
Ответный отзыв
Переводы
5 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $10
нет рейтинга