ПЕРЕВОД (С РУССКОГО НА АНГЛИЙСКИЙ)

Услуги переводчика (синхронный и последовательный перевод): Я специализируюсь в устных переводах в судах, на различных судебных слушаниях, опросах, семинарах, конференциях и деловых встречах в штате Гавайи, США.

Письменные переводы: Я специализируюсь в письменных переводах делового, юридического и государственного характера, а именно перевод контрактов, уставов, законов, меморандов, форм жалоб, инструкций и документов судебного и иммиграционного характера. Все письменные переводы сертифицированны и нотариально заверенны нотариусом.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ

НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: Услуги русскоговорящего нотариуса. Заверение документов на английском и русском языках.

АПОСТИЛЬ: Помощь в приобретении апостиля на документы составленные на русском и английском языках для предъявления в России.

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

Предоставляю помощь в подготовке отдельных документов или пакетов документов для предъявления в различные государственные и судебные инстанции на территории штата Гавайи, США.

ДОВЕРЕННОСТИ

Нотариальное заверение доверенностей для предъявления в России с апостилем за подписью губернатора штата Гавайи, США.

РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА

Оказываю помощь в создании и регистрации компании в штате Гавайи и соответствующей подачи всех необходимых документов во все государственные инстанции:

Регистрация названия фирмы/компании;

Форма корпорации/компании и ее регистрация;

Устав;

Федеральный и штатный номер налогоплательщика;

Открытие банковского счета;

Корпоративная печать (не требуется законом);