Разработка фирменного стиля для Клиники

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен1 заявка120 просмотров

Разработка брошюры, визитки, открытки объявления о гранд открытии, дисконтный купон и подарочный сертификат для Клиники косметологической хирургии. Требуется высокое качество и профессионализм.

11 лет назад
ifrancis
44 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Milena-Designer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад
11 лет назад
$150
14 дней
Milena did a great job designing logo and style for our newly opened medical clinic in Hawaii! Looking forward to working with her in the future! We are impressed with the quality and good artistic taste.
Выполнен интересный проект. С заказчиком приятно работать. Четкое ТЗ, корректировки. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Milena-Designer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад
11 лет назад

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