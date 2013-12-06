Разработка корпоративных открыток

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт13 заявок229 просмотров

3 макета на 1 заказ + доработки выбранного макета

Разработка ведется в соответствии с фирменным стилем заказчика.

Фото для коллажа - фотобанк.

Хорошее чувство шрифтов.

Быстрые сроки исполнения.

Срок 1-3 дня с учетом согласования.

11 лет назад
infodesign
Анна 
41 год
19 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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