Подобрать цветовое оформление, придумать "фишку"

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт15 заявок209 просмотров

Для интерьер-салона с интересным названием, нужно подобрать не менее интересную "фишку" для дальнейшего использования ее при изготовлении визиток, дисконтных карт, флаеров, банеров. Необходимо найти цветвую гамму, придумать логотип. Жду ваших предложений.Название и основные идеи в личной переписке.

11 лет назад
myha_meb
Евгения 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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