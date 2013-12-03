Разработать логотип для фотографа

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен29 заявок243 просмотра

Логотип будет включать имя и сайт. Графика особо не нужна, хочется просто выделиться текстом, и быть может подвести какими то чертами или чертой.

Писать цену и срок. Оплата вебмани-яд, можно по безопасной сделке.

11 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Спасибо огромное за точное попадание в проект ) а также за оперативность и профессионализм.
Кристина, спасибо за приятную работу. ТЗ ясно, оплата своевременная. Утвердили макет в кротчайшие сроки. Рекомендую, как ХОРОШЕГО заказчика.

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Фирменный стиль компании

    $100

    Задача: Разработать фирменный стиль компании (логотип, фирменный бланк, визитку). Наименование компании: ООО "ПЕКТЕН", зарегистрированные доменные имена - pecten.tu, pec10.ru, pec10.com. Область деятельности компании: системная интеграция, телефония, монтаж ЛВС, разработка ПО. ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Бланк компании

    $15

    Есть лого, реквизиты, цветовая гамма и пожелания заказчика. Нужно в кратчайшие сроки сделать бланк компании. кто сможет ыстро? просьба сразу указывать свой емейл для отправки материалов.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка фирменного стиля

    $100

    Необходимо разработать фирменный стиль, основываясь на уже готовом логотипе. Основные требования к фирменному стилю: Лаконичность, простота, компоновка и трактовка по образцу логотипа.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Фирменный стиль для продавца рукодельных товаров

    $500

    Необходим профессионально выполненный фирменный стиль (полный брендбук) для компании специализирующейся на продаже рукодельных сувениров, утвари, мебели, одежды и т.д. Необходимые элементы: -Логотип -Визитки -Бланки -Конверты ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно внести правки в макет фирменного бланка

    Добрый день. Имеется фирменный блан формата А4, нужно внести правки и чуть переделать представление одной страницы. Нужно переделать: 1) Сделать вид альбомный 2) Сделать снизу как на ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать фирменный стиль

    $250

    Нужно создать красивый, креативный фирменный стиль (лого и.т.д) для интернет магазина бытовой техники и электроники и компьютерного сервиса и ботовой техники, возможно два варианта лого, если есть идеи как это воплотить в 1 буду рад! ...

    Фирменный стиль8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен полноценный бренд-бук

    Здравствуйте! На основе логотипа, нужен полноценный брендбук. Вот что по итогу должно присутствовать в бренд-буке: Общий вид логотипа Тональное и монохромные решения логотипа Цвет применяемый ...

    Фирменный стиль24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка фирменного стиля

    $50

    Добрый день! Необходимо создание логотипа и фирменного стиля компании - продажа промышленного насосного оборудования. Девиз компании - Solultion in technology ( технологические решения) 3–5 вариантов. Сайт в разработке. Бриф вышлю потенциальному Исполнителю. ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад