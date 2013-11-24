Создать фирменный стиль

Нужно создать красивый, креативный фирменный стиль (лого и.т.д) для интернет магазина бытовой техники и электроники и компьютерного сервиса и ботовой техники, возможно два варианта лого, если есть идеи как это воплотить в 1 буду рад! В приложение пример 2х логотипов которые мне нарисовали но мне не понравилось, нет креатива и очень скучно. Хочется что-то современное!

Название "goodmarket.com.ua"

Магазин запускаем с 5.12.13, нужно еще будет на фасад сделать рекламу по фирменному стилю, жду предложений, спасибо!