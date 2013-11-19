Нужен полноценный бренд-бук

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт24 заявки223 просмотра

Здравствуйте! На основе логотипа, нужен полноценный брендбук.

Вот что по итогу должно присутствовать в бренд-буке:

Общий вид логотипа

Тональное и монохромные решения логотипа

Цвет применяемый в логотипе

Тон применяемый в монохромном логотипе

Модульная сетка и пропорции элементов логотипа

Корпоративный шрифт

Графические элементы фирменного стиля

Недопустимое использование

Рекламный блок

Визуализация на полиграфии, форме и т.д

ЛОГОТИП есть в наличии. Нужно красивое решение.

Корпоративные цвета - белый и золотой. Можно взять второстепенное использование бирюзового.

11 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка креативной концепции бренда

    Для выхода на фармацевтический рынок нового лекарственного препарата Оралсепт необходимо разработать креативную концепцию бренда, создать ее схематичное, но четкое видение: согласованность имиджа, слогана, его "жизнь" в ТВ ролике и т.п. Комплект ...

    Фирменный стиль13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рекламный буклет (пдф и для печати)

    Здравствуйте. Срочно (понимаю, что сложности со срочностью перед НГ, но все же хотя бы ускоренно и активно) хотелось бы обновить буклетную информацию о компании. Компания инженерная. Кратко о компании, услугах, объекты, фотки. ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать оформление прайс-листа

    Доброго времени суток. Мне необходимо создать прайс-лист с использованием фирменного стиля и долей креатива. Важно, чтобы в итоге прайс был заполняемым, с меняющимся количеством полей и прочего. Полагаю, что это должен быть Эксель ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка фирменного стиля

    $50

    Добрый день! Необходимо создание логотипа и фирменного стиля компании - продажа промышленного насосного оборудования. Девиз компании - Solultion in technology ( технологические решения) 3–5 вариантов. Сайт в разработке. Бриф вышлю потенциальному Исполнителю. ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание брендбука ветеринарной клиники

    нужно разработать логотип и сделать брендбук компании набор типичный 1. Логотип. 1.1. Цветной логотип. Графическое изображение, включающее написание названия компании и графический символ компании, объеденные в единую композицию. 1.2. Черно-белый логотип. ...

    Фирменный стиль14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер для комплекса работ по сайту

    Требуется дизайнер для комплекса работ по сайту http://adv-sonata.com/ Для создания мелкой графики на сайт и создания листовок еврофлаеров в корпоративном стиле. Возможна работа с дизайном сайта. Оплата зависит от объема выполненной работы. ...

    Фирменный стиль2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад