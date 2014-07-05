Фирменный стиль для торгового посредника

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен22 заявки291 просмотр

Необходимо разработать:

- фирменный стиль

- брендбук

Название компании — Americana, Американа.

Вид деятельности — заказ и доставка товаров из США.

Мы возим под заказ любые виды товаров, но основными категориями являются — одежда, обувь, аксессуары, элементы декора интерьера (обои, шторы, ковры), мебель (корпусная и мягкая мебель), электроника, товары для спорта, автозапчасти и т. д. Мы можем доставить любой товар разрешенный к ввозу в страну.

Профиль клиента — мужчины и женщины в возрасте от 25–45 лет, со средним уровнем дохода и выше, семейные и не состоящие в браке, имеющие детей и планирующие их рождение, активные, динамичные люди, современные, умеющие экономить свое время и средства, идущие в ногу со временем, спортивные и т. д.

Состав:

1. Визитки:

- персональные

- корпоративные

2. Бланк

3. Конверты:

- Е65

- C5

- C4

4. Папка

5. Compliment sheet

6. СD

7. Шаблон презентации

8. Cкотч

9. Наклейка "Спасибо за заказ"

10. Магнит на холодильник

11. Флажок настольный

12. Блокноты (внешний вид и внутренняя сетка):

- А5

- А4

13. Кульки/пакеты - "майка" и банан" (маленькие, средние, большие):

- 20х30 см "банан"

- 30х40 см "банан"

- 60х60 см "банан"

- 30х45 cм "майка"

- 35х57 см "майка"

- 40х69 см "майка"

14. Одежда (типа "Я одеваюсь с Americana!")

- футболка женская

- футболка мужская

- детский боди с коротким рукавом

- слюнявчик

15. Календарь настенный (с календарем американских праздников и скидок)

11 лет назад
bilenchuk
Дмитрий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$430
6 дней
Дискуссии и проект успешно завершены! P. S. Внимание к деталям в огромной степени определяет успешную реализацию. (Ричард Брэнсон)
Работа была объемная, но мы это сделали! Оплата своевременная. Спасибо за хороший опыт)

Заявки фрилансеров

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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