Для выхода на фармацевтический рынок нового лекарственного препарата Оралсепт необходимо разработать креативную концепцию бренда, создать ее схематичное, но четкое видение: согласованность имиджа, слогана, его "жизнь" в ТВ ролике и т.п. Комплект ...
Фирменный стиль для торгового посредника
Необходимо разработать:
- фирменный стиль
- брендбук
Название компании — Americana, Американа.
Вид деятельности — заказ и доставка товаров из США.
Мы возим под заказ любые виды товаров, но основными категориями являются — одежда, обувь, аксессуары, элементы декора интерьера (обои, шторы, ковры), мебель (корпусная и мягкая мебель), электроника, товары для спорта, автозапчасти и т. д. Мы можем доставить любой товар разрешенный к ввозу в страну.
Профиль клиента — мужчины и женщины в возрасте от 25–45 лет, со средним уровнем дохода и выше, семейные и не состоящие в браке, имеющие детей и планирующие их рождение, активные, динамичные люди, современные, умеющие экономить свое время и средства, идущие в ногу со временем, спортивные и т. д.
Состав:
1. Визитки:
- персональные
- корпоративные
2. Бланк
3. Конверты:
- Е65
- C5
- C4
4. Папка
5. Compliment sheet
6. СD
7. Шаблон презентации
8. Cкотч
9. Наклейка "Спасибо за заказ"
10. Магнит на холодильник
11. Флажок настольный
12. Блокноты (внешний вид и внутренняя сетка):
- А5
- А4
13. Кульки/пакеты - "майка" и банан" (маленькие, средние, большие):
- 20х30 см "банан"
- 30х40 см "банан"
- 60х60 см "банан"
- 30х45 cм "майка"
- 35х57 см "майка"
- 40х69 см "майка"
14. Одежда (типа "Я одеваюсь с Americana!")
- футболка женская
- футболка мужская
- детский боди с коротким рукавом
- слюнявчик
15. Календарь настенный (с календарем американских праздников и скидок)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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