Создать оформление прайс-листа

Доброго времени суток.

Мне необходимо создать прайс-лист с использованием фирменного стиля и долей креатива.

Важно, чтобы в итоге прайс был заполняемым, с меняющимся количеством полей и прочего. Полагаю, что это должен быть Эксель или Ворд. Но при этом все поля должны быть закреплены.

Подробности при личном общении.