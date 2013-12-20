Создать оформление прайс-листа

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен7 заявок253 просмотра

Доброго времени суток.

Мне необходимо создать прайс-лист с использованием фирменного стиля и долей креатива.

Важно, чтобы в итоге прайс был заполняемым, с меняющимся количеством полей и прочего. Полагаю, что это должен быть Эксель или Ворд. Но при этом все поля должны быть закреплены.

Подробности при личном общении.

11 лет назад
ksanksana
Оксана 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

namadko
Олег 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$25
2 дня
Отличный исполнитель. Всем рекомендую.
Рекомендую

Заявки фрилансеров

namadko
Олег 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка креативной концепции бренда

    Для выхода на фармацевтический рынок нового лекарственного препарата Оралсепт необходимо разработать креативную концепцию бренда, создать ее схематичное, но четкое видение: согласованность имиджа, слогана, его "жизнь" в ТВ ролике и т.п. Комплект ...

    Фирменный стиль13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рекламный буклет (пдф и для печати)

    Здравствуйте. Срочно (понимаю, что сложности со срочностью перед НГ, но все же хотя бы ускоренно и активно) хотелось бы обновить буклетную информацию о компании. Компания инженерная. Кратко о компании, услугах, объекты, фотки. ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн визитки

    $50

    Необходим Дизайн визитки, фоновая картинка тематика САУНА. Двухсторонняя! часть информации разместить на обороте. Более подробно на ВАШ емайл. Убедительная просьба, указывайте Ваш емайл в ЗАЯВКЕ!

    Фирменный стиль28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка логотипа и пакета айдентики.

    $100

    Всем доброго дня! Необходимо разработать логотип и фирменный стиль для интернет-магазина свечей lovecandles.ru (сайт в разработке). В приложении только бриф, подробное ТЗ составим вместе с исполнителем.

    Фирменный стиль26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн визитки

    Делаем на основе логотипа и дизайна сайта smoothie.ru Тексты и лого в кривых в архиве. Финальный макет в Adobe Illustrator и EPS. Оплата WM или карта Сбербанка. Пожалуйста, в предложении к проекту указывайте ссылки на ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка брендбука для ритейлового сайта

    Необходимо разработать брендбук (лого 3-4 варианта; папка, визитка, конверт, бланк) для интернет магазина, который будет заниматься розничной продажей кухонных ножей и прочей кухонной утварью. Имеются конкретные цвета, в которых желательно выдержать фирменный ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад