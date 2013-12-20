Для выхода на фармацевтический рынок нового лекарственного препарата Оралсепт необходимо разработать креативную концепцию бренда, создать ее схематичное, но четкое видение: согласованность имиджа, слогана, его "жизнь" в ТВ ролике и т.п. Комплект ...
Создать оформление прайс-листа
Доброго времени суток.
Мне необходимо создать прайс-лист с использованием фирменного стиля и долей креатива.
Важно, чтобы в итоге прайс был заполняемым, с меняющимся количеством полей и прочего. Полагаю, что это должен быть Эксель или Ворд. Но при этом все поля должны быть закреплены.
Подробности при личном общении.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Фирменный стиль13 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Срочно (понимаю, что сложности со срочностью перед НГ, но все же хотя бы ускоренно и активно) хотелось бы обновить буклетную информацию о компании. Компания инженерная. Кратко о компании, услугах, объекты, фотки. ...Завершен11 лет назад
Требуется разработка макета визитки. Все подробности - выбранному исполнителю. Пишите с портфолио и ценами.Завершен11 лет назад
- $50
Необходим Дизайн визитки, фоновая картинка тематика САУНА. Двухсторонняя! часть информации разместить на обороте. Более подробно на ВАШ емайл. Убедительная просьба, указывайте Ваш емайл в ЗАЯВКЕ!Фирменный стиль28 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Всем доброго дня! Необходимо разработать логотип и фирменный стиль для интернет-магазина свечей lovecandles.ru (сайт в разработке). В приложении только бриф, подробное ТЗ составим вместе с исполнителем.Фирменный стиль26 заявокЗакрыт11 лет назад
Делаем на основе логотипа и дизайна сайта smoothie.ru Тексты и лого в кривых в архиве. Финальный макет в Adobe Illustrator и EPS. Оплата WM или карта Сбербанка. Пожалуйста, в предложении к проекту указывайте ссылки на ...Завершен11 лет назад
Необходимо разработать брендбук (лого 3-4 варианта; папка, визитка, конверт, бланк) для интернет магазина, который будет заниматься розничной продажей кухонных ножей и прочей кухонной утварью. Имеются конкретные цвета, в которых желательно выдержать фирменный ...Завершен11 лет назад