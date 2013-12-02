Разработка фирменного стиля

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен13 заявок199 просмотров

Добрый день!

Необходимо создание логотипа и фирменного стиля компании - продажа промышленного насосного оборудования. Девиз компании - Solultion in technology ( технологические решения) 3–5 вариантов.

Сайт в разработке. Бриф вышлю потенциальному Исполнителю.

Исполнитель - только Украина.

11 лет назад
boleks
51 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$50
5 дней
Хочу подякувати за розробку логотипу. Все зроблено в обумовлені строки, з дотриманням вимог бріфу. Буду радий подальшій роботі!
Дякую Олександру за цікавий проект, рекомендую до співпраці.

Заявки фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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