Создание брендбука ветеринарной клиники

нужно разработать логотип и сделать брендбук компании

набор типичный

1. Логотип.

1.1. Цветной логотип. Графическое изображение, включающее написание названия компании и графический символ компании, объеденные в единую композицию.

1.2. Черно-белый логотип. Версия логотипа компании, при изображении которой используется только один (черный) цвет. Такой логотип является упрощенным, т.е. исключены все элементы, изображение которых может смазываться при печати/нанесении или незначительны при мелком изображении логотипа.

1.3. Монохромный логотип. Логотип компании, при изображении которого используются один цвет разной тональности.

1.4. Рекомендуемые и допустимые цветовые решения. Перечень изображений логотипа относительно стандартной цветовой раскладки CMYK, использование которых обусловлено четким прочтением логотипа.

1.5. Геометрическая система построения логотипа. Система привязок и геометрических построений элементов логотипа относительно общего размера логотипа.

1.6. Система линейных привязок. Относительные размеры логотипа и его элементов относительно остальных фирменных элементов.

2. Фирменный знак.

2.1. Цветной фирменный знак. Графический элемент (пиктограмма, символ), используемый в логотипе с возможностью отдельного использования.

2.2. Черно-белый фирменный знак. Версия знака компании, при изображении которой используется только один (черный) цвет. Упрощенный знак. Исключены все элементы, изображение которых может смазываться при печати/нанесении или незначительны при мелком изображении знака.

2.3. Рекомендуемые и допустимые цветовые решения. Перечень изображений знака относительно стандартной цветовой раскладки CMYK, использование которых обусловлено четким прочтением знака.

2.4. Геометрическая система построения фирменного знака. Система привязок и геометрических построений элементов знака относительно общего размера знака.

2.5. Система линейных привязок. Относительные размеры знака и его элементов относительно остальных фирменных элементов.

3. Соотношение типоразмеров логотипа, фирменного знака, профильной информации и фирменного адресного блока.

4. Фирменный шрифт (подбор стандартного рекомендуемого шрифта)

4.1 латинский шрифт

4.2 кириллический шрифт

5. Фирменный адресный блок (написание адреса и контактной информации компании)

6. Фирменные фоновые цвета

7. Фирменный бланк (корпоративный)

8. Фирменный бланк (VIP)

9. Фирменный бланк (горизонтальный)

10. Фирменный бланк (для Microsoft Power Point)

11. Фирменный бланк (шаблон для Microsoft Word)

12. Визитка корпоративная

13. Визитка VIP

14. Конверт Евро

15. Конверт А4

16. Буклеты

16.1. Буклет корпоративный А4. Издание с набором стандартной рекламной информации (промо) на максимум пяти страницах.

16.2. Буклет корпоративный «гармошка». Издание с набором корпоративной информации формата визитной карты.

17. Обложка фирменного предложения. Фирменная цветная обложка для типографского издания, используемая в различных изданиях и предложениях.

18. Бланк поздравительный А4

19. Форма поздравительная для электронных писем.

20. Рекламный модуль 1/3. Модуль для случаев быстрого размещения в различных изданиях.

21. Дополнительные элементы фирменного стиля

21.1. Футболка.

21.2. Пакет полиэтиленовый.

21.3. Ручка Дополнительный элемент (не более одного)

22. Дизайн Фирменной одежды

22.1. Одежда для склада

22.2. Элементы одежды для офиса

23. Бейдж корпоративный.

24. Дизайн отрывных блоков (7.5х5)

25. Фирменная наклейка.

26. Дизайн обложки для CD. Корпоративная версия дизайна для выставочных и рекламных акций.

27. Дизайн обложки для CD. Общая версия дизайна для общего распространения.

28. Дизайн оформления CD.

люди только с опытом в этом деле, пишите сроки и ссылки на портфолио и стоимость