Для выхода на фармацевтический рынок нового лекарственного препарата Оралсепт необходимо разработать креативную концепцию бренда, создать ее схематичное, но четкое видение: согласованность имиджа, слогана, его "жизнь" в ТВ ролике и т.п. Комплект ...
Нужно внести правки в макет фирменного бланка
Добрый день.
Имеется фирменный блан формата А4, нужно внести правки и чуть переделать представление одной страницы.
Нужно переделать:
1) Сделать вид альбомный
2) Сделать снизу как на примере под наш фирменный стиль, но без указания какой либо дополнительной информации ( телефонов, ссылок и т.д.)
Имеются исходники. ( предоставлю)
В приложении наш фирменный бланк формата А4 и как нужно сделать в пдф http://clip2net.com/s/6f30zF
На выходе должен получить PDF чтобы я смог потом его загрузить как шаблон в Microsoft Power Point
Работа не сложная и быстрая
Указывайте сроки и бюджет.
В личку пожалуйста не пишите.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Фирменный стиль13 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Срочно (понимаю, что сложности со срочностью перед НГ, но все же хотя бы ускоренно и активно) хотелось бы обновить буклетную информацию о компании. Компания инженерная. Кратко о компании, услугах, объекты, фотки. ...Завершен11 лет назад
Доброго времени суток. Мне необходимо создать прайс-лист с использованием фирменного стиля и долей креатива. Важно, чтобы в итоге прайс был заполняемым, с меняющимся количеством полей и прочего. Полагаю, что это должен быть Эксель ...Завершен11 лет назад
- $250
Нужно создать красивый, креативный фирменный стиль (лого и.т.д) для интернет магазина бытовой техники и электроники и компьютерного сервиса и ботовой техники, возможно два варианта лого, если есть идеи как это воплотить в 1 буду рад! ...Фирменный стиль8 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! На основе логотипа, нужен полноценный брендбук. Вот что по итогу должно присутствовать в бренд-буке: Общий вид логотипа Тональное и монохромные решения логотипа Цвет применяемый ...Фирменный стиль24 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день! Необходимо создание логотипа и фирменного стиля компании - продажа промышленного насосного оборудования. Девиз компании - Solultion in technology ( технологические решения) 3–5 вариантов. Сайт в разработке. Бриф вышлю потенциальному Исполнителю. ...Завершен11 лет назад
нужно разработать логотип и сделать брендбук компании набор типичный 1. Логотип. 1.1. Цветной логотип. Графическое изображение, включающее написание названия компании и графический символ компании, объеденные в единую композицию. 1.2. Черно-белый логотип. ...Фирменный стиль14 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать: - фирменный стиль - брендбук Название компании — Americana, Американа. Вид деятельности — заказ и доставка товаров из США. Мы возим под ...Завершен11 лет назад
Требуется дизайнер для комплекса работ по сайту http://adv-sonata.com/ Для создания мелкой графики на сайт и создания листовок еврофлаеров в корпоративном стиле. Возможна работа с дизайном сайта. Оплата зависит от объема выполненной работы. ...Фирменный стиль2 заявкиЗакрыт11 лет назад