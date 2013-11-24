Нужно внести правки в макет фирменного бланка

Добрый день.

Имеется фирменный блан формата А4, нужно внести правки и чуть переделать представление одной страницы.

Нужно переделать:

1) Сделать вид альбомный

2) Сделать снизу как на примере под наш фирменный стиль, но без указания какой либо дополнительной информации ( телефонов, ссылок и т.д.)

Имеются исходники. ( предоставлю)

В приложении наш фирменный бланк формата А4 и как нужно сделать в пдф http://clip2net.com/s/6f30zF

На выходе должен получить PDF чтобы я смог потом его загрузить как шаблон в Microsoft Power Point

Работа не сложная и быстрая

Указывайте сроки и бюджет.

В личку пожалуйста не пишите.