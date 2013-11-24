Нужно внести правки в макет фирменного бланка

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен4 заявки158 просмотров

Добрый день.

Имеется фирменный блан формата А4, нужно внести правки и чуть переделать представление одной страницы.

Нужно переделать:

1) Сделать вид альбомный

2) Сделать снизу как на примере под наш фирменный стиль, но без указания какой либо дополнительной информации ( телефонов, ссылок и т.д.)

Имеются исходники. ( предоставлю)

В приложении наш фирменный бланк формата А4 и как нужно сделать в пдф http://clip2net.com/s/6f30zF

На выходе должен получить PDF чтобы я смог потом его загрузить как шаблон в Microsoft Power Point

Работа не сложная и быстрая

Указывайте сроки и бюджет.

В личку пожалуйста не пишите.

11 лет назад
gorinyv
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Все сделал красиво, спасибо!
Интересное задание, Юрий все хорошо объяснил, в итоге пришли к положительному результату. Второй проект, который мне довелось выполнять, чему я очень рад

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greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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