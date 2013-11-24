Разработка брендбука и фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт13 заявок137 просмотров

Корпоративный фирменный стиль ( бланк, визитка, конверт, POS материалы). Слоган и лого имеются.

Брендбук для компании - под ключ.

11 лет назад
horol
43 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка фирменного стиля

    $100

    Необходимо разработать фирменный стиль, основываясь на уже готовом логотипе. Основные требования к фирменному стилю: Лаконичность, простота, компоновка и трактовка по образцу логотипа.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Фирменный стиль для продавца рукодельных товаров

    $500

    Необходим профессионально выполненный фирменный стиль (полный брендбук) для компании специализирующейся на продаже рукодельных сувениров, утвари, мебели, одежды и т.д. Необходимые элементы: -Логотип -Визитки -Бланки -Конверты ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно внести правки в макет фирменного бланка

    Добрый день. Имеется фирменный блан формата А4, нужно внести правки и чуть переделать представление одной страницы. Нужно переделать: 1) Сделать вид альбомный 2) Сделать снизу как на ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать фирменный стиль

    $250

    Нужно создать красивый, креативный фирменный стиль (лого и.т.д) для интернет магазина бытовой техники и электроники и компьютерного сервиса и ботовой техники, возможно два варианта лого, если есть идеи как это воплотить в 1 буду рад! ...

    Фирменный стиль8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен полноценный бренд-бук

    Здравствуйте! На основе логотипа, нужен полноценный брендбук. Вот что по итогу должно присутствовать в бренд-буке: Общий вид логотипа Тональное и монохромные решения логотипа Цвет применяемый ...

    Фирменный стиль24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка фирменного стиля

    $50

    Добрый день! Необходимо создание логотипа и фирменного стиля компании - продажа промышленного насосного оборудования. Девиз компании - Solultion in technology ( технологические решения) 3–5 вариантов. Сайт в разработке. Бриф вышлю потенциальному Исполнителю. ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание брендбука ветеринарной клиники

    нужно разработать логотип и сделать брендбук компании набор типичный 1. Логотип. 1.1. Цветной логотип. Графическое изображение, включающее написание названия компании и графический символ компании, объеденные в единую композицию. 1.2. Черно-белый логотип. ...

    Фирменный стиль14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер для комплекса работ по сайту

    Требуется дизайнер для комплекса работ по сайту http://adv-sonata.com/ Для создания мелкой графики на сайт и создания листовок еврофлаеров в корпоративном стиле. Возможна работа с дизайном сайта. Оплата зависит от объема выполненной работы. ...

    Фирменный стиль2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад