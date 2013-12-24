Доброго времени суток. Мне необходимо создать прайс-лист с использованием фирменного стиля и долей креатива. Важно, чтобы в итоге прайс был заполняемым, с меняющимся количеством полей и прочего. Полагаю, что это должен быть Эксель ...
Разработка фирменного стиля
Необходимо разработать фирменный стиль, основываясь на уже готовом логотипе.
Основные требования к фирменному стилю:
Лаконичность, простота, компоновка и трактовка по образцу логотипа.
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