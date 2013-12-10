Есть лого, реквизиты, цветовая гамма и пожелания заказчика. Нужно в кратчайшие сроки сделать бланк компании. кто сможет ыстро? просьба сразу указывать свой емейл для отправки материалов.
Фирменный стиль компании
Задача: Разработать фирменный стиль компании (логотип, фирменный бланк, визитку).
Наименование компании: ООО "ПЕКТЕН", зарегистрированные доменные имена - pecten.tu, pec10.ru, pec10.com.
Область деятельности компании: системная интеграция, телефония, монтаж ЛВС, разработка ПО.
Что такое пектен? Пектен - это вид морской раковины.
Идея в том, что люди часто прикладывают ракушку к уху как телефонную трубку, а основной вид деятельности компании тесно связан с телефонией, это можно обыграть. Так же можно обыграть число десять в имени компании pecTEN (ten - 10).
Дизайн должен быть простым и легким, возможно, в градациях серого с выделением логотипа или имени цветом (красным, синим, желтым - не важно), если дизайнер решит поэксперементировать - пожалуйста... Будем выбирать из предложенных вариантов и дорабатывать.
На что можно посмотреть:
http://stocklogos.com/sites/default/files/styles/logo-medium-alt/public/seashell2.jpg
http://www.picturesof.net/_images_300/Simple_Seashell_Design_Royalty_Free_Clipart_Picture_090717-144482-514048.jpg
https://d3ui957tjb5bqd.cloudfront.net/images/screenshots/products/4/42/42821/logo-f.jpg?1384775805
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRN0pH5JteG9I_fYOUTVLGD6l9-2ZwhADhf3izqOF8fUWRsDCTdRA
http://logos.co/600/royalty-free-blue-and-orange-scallop-shell-logo-by-cidepix-2384.jpg
После разработки макетов логотипа, бланка и визитки приступим к разработке презентации и web-сайта.
От исполнителя жду порядочности, аккуратности, пунктуальности, ну и конечно же векторных макетов.
Выбранный исполнитель
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