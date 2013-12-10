Фирменный стиль компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен17 заявок214 просмотров

Задача: Разработать фирменный стиль компании (логотип, фирменный бланк, визитку).

Наименование компании: ООО "ПЕКТЕН", зарегистрированные доменные имена - pecten.tu, pec10.ru, pec10.com.

Область деятельности компании: системная интеграция, телефония, монтаж ЛВС, разработка ПО.

Что такое пектен? Пектен - это вид морской раковины.

Идея в том, что люди часто прикладывают ракушку к уху как телефонную трубку, а основной вид деятельности компании тесно связан с телефонией, это можно обыграть. Так же можно обыграть число десять в имени компании pecTEN (ten - 10).

Дизайн должен быть простым и легким, возможно, в градациях серого с выделением логотипа или имени цветом (красным, синим, желтым - не важно), если дизайнер решит поэксперементировать - пожалуйста... Будем выбирать из предложенных вариантов и дорабатывать.

На что можно посмотреть:

http://www.avaya.com/usa/

http://www.cisco.com/

http://stocklogos.com/sites/default/files/styles/logo-medium-alt/public/seashell2.jpg

http://www.picturesof.net/_images_300/Simple_Seashell_Design_Royalty_Free_Clipart_Picture_090717-144482-514048.jpg

https://d3ui957tjb5bqd.cloudfront.net/images/screenshots/products/4/42/42821/logo-f.jpg?1384775805

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRN0pH5JteG9I_fYOUTVLGD6l9-2ZwhADhf3izqOF8fUWRsDCTdRA

http://logos.co/600/royalty-free-blue-and-orange-scallop-shell-logo-by-cidepix-2384.jpg

После разработки макетов логотипа, бланка и визитки приступим к разработке презентации и web-сайта.

От исполнителя жду порядочности, аккуратности, пунктуальности, ну и конечно же векторных макетов.

11 лет назад
aviks
41 год
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 лет назад
$100
6 дней
Очень доволен сотрудничеством с Виктором. Быстро, качественно, точно в срок. Кроме того, Виктор выполнил работы чуть больше, чем предполагало ТЗ без дополнительной оплаты. Всем рекомендую!
Интересный проект, грамотное задание, оперативные и точные поправки в процессе работы. Только положительное впечатление от сотрудничества с Андреем!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 лет назад
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