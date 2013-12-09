Бланк компании

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен10 заявок123 просмотра

Есть лого, реквизиты, цветовая гамма и пожелания заказчика.

Нужно в кратчайшие сроки сделать бланк компании.

кто сможет ыстро?

просьба сразу указывать свой емейл для отправки материалов.

11 лет назад
maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

a_novosolov
Антон 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Благодарю за отличные бланки. Рекомендую Антона как специалиста высокого класса.
Очень порядочный и приятный в общении заказчик. Ясно ставит задачу. С оплатой без проблем.

Заявки фрилансеров

a_novosolov
Антон 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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