Доброго времени суток Уважаемые фрилансеры! Задача - Разработать двухстороннюю визитку для Автосервиса. Логотип - ЕСТЬ! Лицо - логотип, информация. контакты. Обратная сторона - красивая карта проезда. ...
Сделать листовку о дизайнере
Давно пытаюсь подойти к этой теме, все никак руки не доходят. Попробуем так.
Есть область деятельности, которой я занимаюсь - и мне требуется листовка обо мне. Нужно сделать листовку а4 - для предложения на выставках или просто как мега-визитку.
смотрите сайт - uraken3d.ru
в прикрепленном файле - картинка для вдохновения
Ваши предложения?
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