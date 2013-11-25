Сделать листовку о дизайнере

Давно пытаюсь подойти к этой теме, все никак руки не доходят. Попробуем так.

Есть область деятельности, которой я занимаюсь - и мне требуется листовка обо мне. Нужно сделать листовку а4 - для предложения на выставках или просто как мега-визитку.

смотрите сайт - uraken3d.ru

в прикрепленном файле - картинка для вдохновения

Ваши предложения?