Сделать листовку о дизайнере

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт5 заявок155 просмотров

Давно пытаюсь подойти к этой теме, все никак руки не доходят. Попробуем так.

Есть область деятельности, которой я занимаюсь - и мне требуется листовка обо мне. Нужно сделать листовку а4 - для предложения на выставках или просто как мега-визитку.

смотрите сайт - uraken3d.ru

в прикрепленном файле - картинка для вдохновения

Ваши предложения?

11 лет назад
Uraken
Юрий 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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