Визитка для АвтоСервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен21 заявка372 просмотра

Доброго времени суток Уважаемые фрилансеры!

Задача - Разработать двухстороннюю визитку для Автосервиса.

Логотип - ЕСТЬ!

Лицо - логотип, информация. контакты.

Обратная сторона - красивая карта проезда.

Пишите ваши сроки и стоимость!

Буду выбирать исполнителя по самой привлекательной цене!

11 лет назад
WMmagnat
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$10
1 день
С Алексеем сотрудничал первый раз, очень понравилось что Алексей без всякого ТЗ понял задачу и предложил несколько вариантов после чего выбрали то что нужно и Алексей быстро все допилил как надо! Я очень доволен, надеюсь на постоянное сотрудничество!
Все супер! Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработать логотип для фотографа

    Логотип будет включать имя и сайт. Графика особо не нужна, хочется просто выделиться текстом, и быть может подвести какими то чертами или чертой. Писать цену и срок. Оплата вебмани-яд, можно по безопасной сделке.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Фирменный стиль компании

    $100

    Задача: Разработать фирменный стиль компании (логотип, фирменный бланк, визитку). Наименование компании: ООО "ПЕКТЕН", зарегистрированные доменные имена - pecten.tu, pec10.ru, pec10.com. Область деятельности компании: системная интеграция, телефония, монтаж ЛВС, разработка ПО. ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Бланк компании

    $15

    Есть лого, реквизиты, цветовая гамма и пожелания заказчика. Нужно в кратчайшие сроки сделать бланк компании. кто сможет ыстро? просьба сразу указывать свой емейл для отправки материалов.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка фирменного стиля

    $100

    Необходимо разработать фирменный стиль, основываясь на уже готовом логотипе. Основные требования к фирменному стилю: Лаконичность, простота, компоновка и трактовка по образцу логотипа.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Фирменный стиль для продавца рукодельных товаров

    $500

    Необходим профессионально выполненный фирменный стиль (полный брендбук) для компании специализирующейся на продаже рукодельных сувениров, утвари, мебели, одежды и т.д. Необходимые элементы: -Логотип -Визитки -Бланки -Конверты ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно внести правки в макет фирменного бланка

    Добрый день. Имеется фирменный блан формата А4, нужно внести правки и чуть переделать представление одной страницы. Нужно переделать: 1) Сделать вид альбомный 2) Сделать снизу как на ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать фирменный стиль

    $250

    Нужно создать красивый, креативный фирменный стиль (лого и.т.д) для интернет магазина бытовой техники и электроники и компьютерного сервиса и ботовой техники, возможно два варианта лого, если есть идеи как это воплотить в 1 буду рад! ...

    Фирменный стиль8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад