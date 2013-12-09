Визитка для АвтоСервиса

С Алексеем сотрудничал первый раз, очень понравилось что Алексей без всякого ТЗ понял задачу и предложил несколько вариантов после чего выбрали то что нужно и Алексей быстро все допилил как надо! Я очень доволен, надеюсь на постоянное сотрудничество!