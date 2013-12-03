РЦ "Оранжлайнс"

Развлекательный центр "Оранжлайнс" - эксклюзивное место отдыха в Новосибирске. В зависимости от целей Вашего мероприятия мы предложим лучшие условия и площадки нашего центра для его проведения, будь то серьезное событие (презентация, корпоративный вечер, конференция, кофе-брейк, фуршет и др.), модная тусовка или семейное застолье (свадьба, юбилей, день рождения). К вашим услугам: профессиональный ведущий, ди-джей, аниматоры, артисты, фокусник, музыканты, танцоры, бэк-вокалисты. В «ОРАНЖЛАЙНС» найдется развлечение для каждого гостя!

Для нас нужен, человек понимающий специфику развлекательных учреждений.

Который бы смог разработать Фирменный стиль, учитывая нюансы бизнеса.

Имеется макеты логотипа и ряд материалов.

Нужно довести дело до финала.

Кроме этого готовы потом предложить постоянные заказы на изготовление макетов для создания афиш, флаеров и др. печатной продукции в соответствии с созданным фирменным стилем.

Предлагайте свои цены, готовы рассмотреть предложения.