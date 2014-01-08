Необходимо разработать фирменный стиль (логотип, фирменный бланк, визитку). Наименование : Pro-fasad, зарегистрированные доменные имена — profasad.ru Область деятельности : Проектирование и дизайн вентилируемых фасадов. Дополнительная информация предоставляется отдельно. ...
Простая визитка
Для студии натяжных потолков.
Логотип не нужен, структуру дадим. Визитка для тиснения золотом на черной бумаге.
кто сможет показать результат быстро?
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