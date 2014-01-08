Простая визитка

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен5 заявок147 просмотров

Для студии натяжных потолков.

Логотип не нужен, структуру дадим. Визитка для тиснения золотом на черной бумаге.

кто сможет показать результат быстро?

11 лет назад
maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$7
1 день
Благодарю за отличную работу. Рекомендую.
Работа прошла хорошо, без накладок и проблем! Своевременная оплата! Рекомендую всем как ответственного заказчика!)

Заявки фрилансеров

DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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