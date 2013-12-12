Создать брендбук из фир стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен1 заявка143 просмотра

Необходимо создать брендбук с описанием использования логотипов и фирменного стиля, сделать небольшие правки в уже существующих.

Сейчас есть:

- логотип

- банк

- папка

- визитка

все макеты есть в векторе

11 лет назад
friench
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Tot_us
Юрий 
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$200
5 дней
Полностью доволен работой Юрия! Прописал использование всех элементов фирменного стиля, немного обновил дизайн элементов, что очень понравилось заказчику! Задание выполнено с высшей степенью профессионализма. Всем рекомендую, очень честный и ответственный исполнитель, приятно работать!
Андрей подробно и четко сформулировал ТЗ. С оплатой - все в лучшем виде)) С таким заказчикоми работать - одно удовольствие!)

Заявки фрилансеров

Tot_us
Юрий 
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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