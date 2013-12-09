Необходимо разработать фирменный стиль для спортивного центра «На батуте»

Исходные данные:

- миссия: учим управлять своим телом в любых ситуациях (в воздухе, на воде, на земле, на льду, на снежном склоне, на трамплине и т.д. и т.п.)

- сайт: nabatute.ru (Не стоит ориентироваться на его оформление, он приведен лишь для пояснения, как и чем мы занимаемся.)

- логотип в приложении (в черно-белом варианте)

Что нужно:

1. Цветовая гамма

2. Фирменный шрифт

3. Клубные карты (могут отличаться только цветом)

- обычные

- VIP

- спонсорские (для партнеров)

- корпоративные

4. Визитные карточки корпоративные и для сотрудников

5. Фирменные бланки

6. Подарочные сертификаты

7. Грамоты-дипломы победителям соревнований