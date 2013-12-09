Фирменный стиль для спортивного центра

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен1 заявка125 просмотров

Необходимо разработать фирменный стиль для спортивного центра «На батуте»

Исходные данные:

- миссия: учим управлять своим телом в любых ситуациях (в воздухе, на воде, на земле, на льду, на снежном склоне, на трамплине и т.д. и т.п.)

- сайт: nabatute.ru (Не стоит ориентироваться на его оформление, он приведен лишь для пояснения, как и чем мы занимаемся.)

- логотип в приложении (в черно-белом варианте)

Что нужно:

1. Цветовая гамма

2. Фирменный шрифт

3. Клубные карты (могут отличаться только цветом)

- обычные

- VIP

- спонсорские (для партнеров)

- корпоративные

4. Визитные карточки корпоративные и для сотрудников

5. Фирменные бланки

6. Подарочные сертификаты

7. Грамоты-дипломы победителям соревнований

11 лет назад
drpierro
Павел 
52 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Tot_us
Юрий 
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$200
3 дня
Фирменный стиль сделан в лучшем виде. Что приятно, Юрий в буквальном смысле работает до победы:) - пока результат полностью не устроит заказчика. Рекомендую!
Работать с таким Заказчиком интересно, а самое главное полезно для повышения собственного мастерства))))))

Заявки фрилансеров

Tot_us
Юрий 
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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