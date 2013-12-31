Добрый день. Для новой компании необходимо разработать фир. стиль и визитку. Дизайн сайта и лого в приложении. В комментария пишите сроки и стоимость разработки отдельно визитки и всего фир. стиля.
Коммерческое предложение
Задание на разработку бумажного комм. предложения от фирмы Икс.
ТРЕБОВАНИЯ.
3 листа А4 (на первом листе название компании, общие слова о профессиональном сервисе доставки, сути предложения и т.д.).
Наглядность, лаконичность, высокая информативность.
Воздействие как на зрительный канал восприятия, так и на "аналитический".
Особый упор на то, что фирма Икс занимается исключительно профессиональным сервисом доставки, у нее отработаны все элементы: приемка к доставке, логистика на временном складе, бережная погрузка, информирование, доставка в срок, бережная разгрузка и вежливое общение с клиентом, а также четкое оформление всех документов.
Суть предложения: компания Икс предлагает большим магазинам (условно назовем их гипермаркеты) профессиональный сервис доставки покупок на дом клиентам (покупателям).
В большей мере нужна наглядность, тексты мы можем и сами подредактировать.
Подробности в личной переписке.
Уважаемые исполнители! Просьба: если не имеете опыта в подобной работе, не уверены в своих силах - не тратьте свое и мое время.
Выбранный исполнитель
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