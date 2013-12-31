Коммерческое предложение

Задание на разработку бумажного комм. предложения от фирмы Икс.

ТРЕБОВАНИЯ.

3 листа А4 (на первом листе название компании, общие слова о профессиональном сервисе доставки, сути предложения и т.д.).

Наглядность, лаконичность, высокая информативность.

Воздействие как на зрительный канал восприятия, так и на "аналитический".

Особый упор на то, что фирма Икс занимается исключительно профессиональным сервисом доставки, у нее отработаны все элементы: приемка к доставке, логистика на временном складе, бережная погрузка, информирование, доставка в срок, бережная разгрузка и вежливое общение с клиентом, а также четкое оформление всех документов.

Суть предложения: компания Икс предлагает большим магазинам (условно назовем их гипермаркеты) профессиональный сервис доставки покупок на дом клиентам (покупателям).

В большей мере нужна наглядность, тексты мы можем и сами подредактировать.

Подробности в личной переписке.

Уважаемые исполнители! Просьба: если не имеете опыта в подобной работе, не уверены в своих силах - не тратьте свое и мое время.