Коммерческое предложение

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен9 заявок218 просмотров

Задание на разработку бумажного комм. предложения от фирмы Икс.

ТРЕБОВАНИЯ.

3 листа А4 (на первом листе название компании, общие слова о профессиональном сервисе доставки, сути предложения и т.д.).

Наглядность, лаконичность, высокая информативность.

Воздействие как на зрительный канал восприятия, так и на "аналитический".

Особый упор на то, что фирма Икс занимается исключительно профессиональным сервисом доставки, у нее отработаны все элементы: приемка к доставке, логистика на временном складе, бережная погрузка, информирование, доставка в срок, бережная разгрузка и вежливое общение с клиентом, а также четкое оформление всех документов.

Суть предложения: компания Икс предлагает большим магазинам (условно назовем их гипермаркеты) профессиональный сервис доставки покупок на дом клиентам (покупателям).

В большей мере нужна наглядность, тексты мы можем и сами подредактировать.

Подробности в личной переписке.

Уважаемые исполнители! Просьба: если не имеете опыта в подобной работе, не уверены в своих силах - не тратьте свое и мое время.

11 лет назад
ZVV
57 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$200
4 дня
Станислав подошел к работе вдумчиво и планово. Разбивка на этапы позволила минимизировать лишние "движения", сконцентрироваться на самом важном. Очень ценное изобретение - редактируемый макет верстки, позволяет заказчику самостоятельно дорабатывать печатную версию документа. Рекомендую Станислава в качестве профессионального дизайнера!
Мне очень понравилось работать с Владом, Профессионально поставленная задача к исполнению, фактически круглосуточная связь, четкий и грамотный взгляд на работу исполнителя. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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