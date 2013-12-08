Требуется создать макет буклета для компании, занимающейся монтажом оборудования. Размер буклета – Лист А4 сложенный на три части. Буклет двухсторонний. В одном стиле с сайтом компании. Сделать макет визитки в той же стилизации ...
Дизайн фирменного стиля
Требуется разработка дизайна визиток и бланка для юридической компании.
Креатив приветствуется: http://www.adme.ru/kreativnyj-obzor/20-novyh-idej-dlya-vizitok-308555/308555-1057205/, но с учетом нашей специфики - юридические услуги для бизнеса.
Вот ссылка на сайт: http://law.kolesnikoff.org/
Готовы заплатить и больше, если будет достойный дизайн, который не стыдно вручать контрагентам - директорам крупных компаний.
Заявки фрилансеров
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