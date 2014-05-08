Макет буклета и визиток

Требуется создать макет буклета для компании, занимающейся монтажом оборудования.

Размер буклета – Лист А4 сложенный на три части. Буклет двухсторонний. В одном стиле с сайтом компании.

Сделать макет визитки в той же стилизации что и буклет. Структура визитки должна быть такая же как и у старого варианта (сканы предоставлю).

Убедительная просьба: Не предлагайте своих услуг, если у вас нет опыта в полиграфическом дизайне. Аналогичные работы в портфолио обязательны!

Срок исполнения 1 день. Бюджет 100$. Оплата после принятия работы.

Исполнителя выбираю в субботу вечером. В воскресенье, после обеда, нужно закончить.