3 макета на 1 заказ + доработки выбранного макета Разработка ведется в соответствии с фирменным стилем заказчика. Фото для коллажа - фотобанк. Хорошее чувство шрифтов. Быстрые сроки исполнения. ...
Макет буклета и визиток
Требуется создать макет буклета для компании, занимающейся монтажом оборудования.
Размер буклета – Лист А4 сложенный на три части. Буклет двухсторонний. В одном стиле с сайтом компании.
Сделать макет визитки в той же стилизации что и буклет. Структура визитки должна быть такая же как и у старого варианта (сканы предоставлю).
Убедительная просьба: Не предлагайте своих услуг, если у вас нет опыта в полиграфическом дизайне. Аналогичные работы в портфолио обязательны!
Срок исполнения 1 день. Бюджет 100$. Оплата после принятия работы.
Исполнителя выбираю в субботу вечером. В воскресенье, после обеда, нужно закончить.
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