Создание фир.стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт28 заявок198 просмотров

Добрый день.

Для новой компании необходимо разработать фир. стиль и визитку.

Дизайн сайта и лого в приложении.

В комментария пишите сроки и стоимость разработки отдельно визитки и всего фир. стиля.

11 лет назад
Savory
Михаил 
44 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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