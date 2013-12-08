Дизайн буклетов, папок для финансовой инвестиционной компании.Рассмотрим все варианты Печать визиток,буклетов, папок (если кто-то здесь этим занимается)
Создание фир.стиля
Добрый день.
Для новой компании необходимо разработать фир. стиль и визитку.
Дизайн сайта и лого в приложении.
В комментария пишите сроки и стоимость разработки отдельно визитки и всего фир. стиля.
Заявки фрилансеров
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