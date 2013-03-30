Savory

Михаил Savory

 
43 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Сайты под ключ

  • Создать логотип

    $30

    Добрый день. Необходим логотип, для интернет магазина по продаже изделий из щерсти (носки, тапочки, шарфы, наколенники и т.д.) домен wonderwarm.com Нужен текстовый и графический вариант. Сроки 2-3 дня. Бюджет 30 у.е.

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать копию сайта

    Добрый день. Необходимо сделать копию сайта http://citystaffing.com сайт на WordPress Изменить цветовую гамму на более нейтральную, на какую именно я укажу. Возможно наполнить сайт контентом (готов) Пишите ваши сроки и стоимость с наполнением контентом и без.

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать сайт портального типа

    $1000

    Для интересного, и легкого проекта нужен опытный и ответственный программист, который сделает все очень качественно. Деньги платим прежде всего за качество. Есть сайт. Сделан дизайн, сделана адаптивная чистая верстка. Нужно сайт подключить к системе управления (посадить ...

    PHP
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание фир.стиля

    Добрый день. Для новой компании необходимо разработать фир. стиль и визитку. Дизайн сайта и лого в приложении. В комментария пишите сроки и стоимость разработки отдельно визитки и всего фир. стиля.

    Дизайн сайта
    Фирменный стиль28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно отрисовать растровые элементы в вектор.

    $50

    Добрый день. Есть набор элементов, картинка в прикрепленном файле. Нужно отрисовать в векторе и сохранить и ai, и в svg (веб-векторный формат). Нужно точно передать на векторный формат все линии, градиенты, и тени. Можем отдать исходники растра ...

    Логотипы и Знаки7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать логотип

    $50

    Необходимо разработать логотип. Макет дизайна в приложении. Название организации "Сибинжгеоком" Бюджет 30 у.е. Называйте ваши сроки.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать логотип

    $30

    Необходимо разработать логотип. Макет главной страницы в приложении. Пожелания Ни в коем случае не должен быть связан с финансами.Название Кристал Блюз - пусть с ним ассоциирует. Crystal Blues - название Пишите ваши сроки.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внести изменения на сайт

    $100

    Есть сайт www.marilena.com.ua самопис или чистый пхп. Необходимо внести изменения: 1) Добавить пункт главного меню 2) Добавить пункт в выпадающее меню 3) Левые блоки поменять местами 4) Добавить с правой стороны 2 блока идентичных левой стороне 5) Убрать поле с ...

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
susmetoff
Денис 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Создать логотип
Спасибо Михаилу. Дал четкое задание, всегда на связи, приятно работать. Оплата тоже своевременная. Надеюсь на дальнейшую работу. Всем рекомендую как ответственного и честного заказчика.
За очень демократичную цену, Денис, создал отличный логотип, за кратчайшие сроки. Спасибо за работу. Буду рекомендовать коллегам, надеюсь еще поработаем.
Ответный отзыв
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$30
0 баллов
10 лет назад
Сделать логотип
Работа по данному проекту принята и со сроками было все согласовано с заказчиком (работа была сдана на утро 3 дня), работа была принята и оплачена! И это подтверждено нашей перепиской в скайпе! И спустя 2 месяца этот человек пишет отзыв. Не стоит работать с человеком который после принятия работы меняет свое мнение!