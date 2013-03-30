Работа по данному проекту принята и со сроками было все согласовано с заказчиком (работа была сдана на утро 3 дня), работа была принята и оплачена! И это подтверждено нашей перепиской в скайпе! И спустя 2 месяца этот человек пишет отзыв. Не стоит работать с человеком который после принятия работы меняет свое мнение!