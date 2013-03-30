Добрый день. Необходим логотип, для интернет магазина по продаже изделий из щерсти (носки, тапочки, шарфы, наколенники и т.д.) домен wonderwarm.com Нужен текстовый и графический вариант. Сроки 2-3 дня. Бюджет 30 у.е.
- $30Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Добрый день. Необходимо создать логотип для риелторской компании. Пишите ваши цены и сроки.Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Необходимо сделать копию сайта http://citystaffing.com сайт на WordPress Изменить цветовую гамму на более нейтральную, на какую именно я укажу. Возможно наполнить сайт контентом (готов) Пишите ваши сроки и стоимость с наполнением контентом и без.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Для интересного, и легкого проекта нужен опытный и ответственный программист, который сделает все очень качественно. Деньги платим прежде всего за качество. Есть сайт. Сделан дизайн, сделана адаптивная чистая верстка. Нужно сайт подключить к системе управления (посадить ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Для новой компании необходимо разработать фир. стиль и визитку. Дизайн сайта и лого в приложении. В комментария пишите сроки и стоимость разработки отдельно визитки и всего фир. стиля.Фирменный стиль28 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый день. Есть набор элементов, картинка в прикрепленном файле. Нужно отрисовать в векторе и сохранить и ai, и в svg (веб-векторный формат). Нужно точно передать на векторный формат все линии, градиенты, и тени. Можем отдать исходники растра ...Логотипы и Знаки7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип. Макет дизайна в приложении. Название организации "Сибинжгеоком" Бюджет 30 у.е. Называйте ваши сроки.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $30
Необходимо разработать логотип. Макет главной страницы в приложении. Пожелания Ни в коем случае не должен быть связан с финансами.Название Кристал Блюз - пусть с ним ассоциирует. Crystal Blues - название Пишите ваши сроки.Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть сайт www.marilena.com.ua самопис или чистый пхп. Необходимо внести изменения: 1) Добавить пункт главного меню 2) Добавить пункт в выпадающее меню 3) Левые блоки поменять местами 4) Добавить с правой стороны 2 блока идентичных левой стороне 5) Убрать поле с ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад