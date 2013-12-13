Нужно отрисовать растровые элементы в вектор.

Добрый день.

Есть набор элементов, картинка в прикрепленном файле. Нужно отрисовать в векторе и сохранить и ai, и в svg (веб-векторный формат).

Нужно точно передать на векторный формат все линии, градиенты, и тени. Можем отдать исходники растра в psd по слоям.

Обязательно нужно будет показать градиентную сетку, перед тем как мы осуществим оплату.

Предоплаты нет.

Если бюджет низкий - выслушаем ваше пожелания. Но ваша цена имеет значение, при выборе кандидата.

Нужен ответственный, хороший специалист, понимающий объем работы.