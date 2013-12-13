Разработать логотип для компании, занимающейся реализацией грузовой и пассажирской автотехники, запасных частей к ней, сервисным обслуживанием (ремонтом). Название компании - "Мир автотехники". На усмотрение дизайнера можно сделать все буквы прописными. ...
Нужно отрисовать растровые элементы в вектор.
Добрый день.
Есть набор элементов, картинка в прикрепленном файле. Нужно отрисовать в векторе и сохранить и ai, и в svg (веб-векторный формат).
Нужно точно передать на векторный формат все линии, градиенты, и тени. Можем отдать исходники растра в psd по слоям.
Обязательно нужно будет показать градиентную сетку, перед тем как мы осуществим оплату.
Предоплаты нет.
Если бюджет низкий - выслушаем ваше пожелания. Но ваша цена имеет значение, при выборе кандидата.
Нужен ответственный, хороший специалист, понимающий объем работы.
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