Сделать новогодний вариант логотипа с меню

Заказчик, как говорится, что надо! Понятно объясняет задачу, в случае необходимости поправок, без критики указывает на замечания. Без лести: приятно было поработать. Надеюсь, не в последний раз. Всем рекомендую как порядочного, приятного и ответственного заказчика!