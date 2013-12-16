Сделать новогодний вариант логотипа с меню

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Завершен5 заявок136 просмотров

Сделать новогодний вариант логотипа с меню для сайта. Изображение с которым надо работать прилагается.

11 лет назад
VadimBur
Вадим 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ljashik
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$1
2 дня
С Сергеем приятно сотрудничать. Изначально понял задание как надо, все замечания оперативно были учтены. Результат полностью устроил. Буду работать с Сергеем дальше.
Заказчик, как говорится, что надо! Понятно объясняет задачу, в случае необходимости поправок, без критики указывает на замечания. Без лести: приятно было поработать. Надеюсь, не в последний раз. Всем рекомендую как порядочного, приятного и ответственного заказчика!

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ljashik
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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