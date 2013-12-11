# 1 — $ 50

Нужен логотип для интернет-магазина подарков, часть из которых - предметы домашнего декора (часы, зеркала и т.п.). Название магазина Удиви Подар.com. Имя сайта udivipodar.com.

Требования:

1. Уникальность, оригинальность.

2. Минимализм, лаконичность и простота приветствуются

3. Логотип должен совмещать текст и знак. Хотя просто текст тоже возможен, если он будет хорошо обыгран (например, Удиви Подар - декоративный шрифт, а com - компьютерно-интернетовский). Шрифтов должно быть не более двух.

4. Можно использовать не более 2 цветов

5. Цветовая гамма должна быть праздничной, но без фанатизма

6. Логотип не должен вызывать негативных ассоциаций (хотя кого я учу, вы и сами все это знаете)