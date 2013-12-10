Нужен логотип для сайта авто тюнинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт20 заявок232 просмотра

нужен логотип для сайта хоббийного авто тюнинга - идея - морда кошки из шестерёнок -а-ля кошка терминатор схематично если. только такой логотип, чтобы его можно было бы и вырезать лазером на металле - то есть без очень мелких деталей. размер масштабируемости - максимум 30мм на 50мм. в логотипе должно быть словосочетание KAT-LAB или просто KAT латиницей.

11 лет назад
kotka
49 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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