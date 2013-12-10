Нужен логотип для сайта авто тюнинга

нужен логотип для сайта хоббийного авто тюнинга - идея - морда кошки из шестерёнок -а-ля кошка терминатор схематично если. только такой логотип, чтобы его можно было бы и вырезать лазером на металле - то есть без очень мелких деталей. размер масштабируемости - максимум 30мм на 50мм. в логотипе должно быть словосочетание KAT-LAB или просто KAT латиницей.