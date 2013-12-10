Логотип комбинированный

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Закрыт21 заявка199 просмотров

Нужен простой, не дорогой логотип.

ТЗ прилагается

Оплата по факту.

Приоритет исполнителям, которым актуально для портфолио, а не для заработка.

11 лет назад
StraightWeb
Алексей 
61 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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