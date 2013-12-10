Организация ООО Техстройресурс, занимается строительством и различным монтажом оборудования. возможно использование аббревиатуры ТСР. Логотип планируется использовать как на спец одежде, автомобилях, так и на фирменных бланках.
Логотип комбинированный
Нужен простой, не дорогой логотип.
ТЗ прилагается
Оплата по факту.
Приоритет исполнителям, которым актуально для портфолио, а не для заработка.
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