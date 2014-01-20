Логотип для геймерского сайта

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Завершен16 заявок300 просмотров

Приветствую вас, дорогие дизайнеры.

Суть проекта такова: Есть дизайн сайта, под этот дизайн нужно сделать логотип. Работа исключительно креативная, так как у меня нет идей относительно конечного варианта логотипа. Это проблемное место.

По вышеописанной причине, для работы необходим очень креативный человек и в "теме".

Сайт создаётся для геймеров. Цели сайта - свести на одном ресурсе стримеров и их зрителей.

тематика сайта MOBA игры, такие как Dota, Dota 2, League of Legends, heroes of the Storm, Heroes of newearth.

Есть одна мысль, но о ней, как и о прочих подробностях в личной переписке.

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА: Не писать тем людям, которые не понимают самой концепции моба-игр.

Прошу сразу указывать, какие условия сделки вы можете предоставить и, соответственно, примерную стоимость проекта.

Макет дизайна сайта скину при личном общении.

Понимаю, что информация представлена сумбурно, но я верю, что при личной беседе мы сможем найти общий язык.

По оплате работаю с ЯД, qiwi.

11 лет назад
AntiAbel
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexanderYershov
Александр 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$250
10 дней
Впечатления не однозначные. Проект был сильно завален по срокам. Большие перебои со связью, мог не выходить на связь в течение суток или дольше. Когда были предоставлены первые варианты макетов, ощущение было, что задача не ясна совсем, более того ,когда пошли правки, то вовсе сложилось впечатление, что работа в портфолио выполнял другой человек. Я понимаю, у всех свои сложности + предновогоднее время, но, в проекте было чётко указано ,что нужен именно "креативщик" и что клиент не имеет чёткого представления о конечном продукте (иначе бы и не обращался к специалисту этого профиля), также было указано, что материал с которым предстоит работать имеет определённую специфику и её стоит изучить. не смотря на всё вышеописанное, могу сказать, что после отказа в первых трёх макетах - пошла действительно креативная работа и в общем и целом финальным результатом я остался доволен. Вовсе не хочу сказать, что Александ плохой специалист, но как и у каждой творческой личности - имеется своя специфика работы, к которой я был не готов. В любом случае, если вы отдаёте себе отчёт в том, что конкретно хотите получить в результате сотрудничества - думаю, вы получите именно то ,чего хотите. Выбор оценки обусловлен частым исчезновением и затянутыми сроками. Александр ,спасибо за проделанную работу и терпение.
Мы делали долго этот заказ, но всё таки его сделали. Не смотря ни на что, рекомендую заказчика

Заявки фрилансеров

AlexanderYershov
Александр 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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