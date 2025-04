Логотип для геймерского сайта

Приветствую вас, дорогие дизайнеры.

Суть проекта такова: Есть дизайн сайта, под этот дизайн нужно сделать логотип. Работа исключительно креативная, так как у меня нет идей относительно конечного варианта логотипа. Это проблемное место.

По вышеописанной причине, для работы необходим очень креативный человек и в "теме".

Сайт создаётся для геймеров. Цели сайта - свести на одном ресурсе стримеров и их зрителей.

тематика сайта MOBA игры, такие как Dota, Dota 2, League of Legends, heroes of the Storm, Heroes of newearth.

Есть одна мысль, но о ней, как и о прочих подробностях в личной переписке.

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА: Не писать тем людям, которые не понимают самой концепции моба-игр.

Прошу сразу указывать, какие условия сделки вы можете предоставить и, соответственно, примерную стоимость проекта.

Макет дизайна сайта скину при личном общении.

Понимаю, что информация представлена сумбурно, но я верю, что при личной беседе мы сможем найти общий язык.

По оплате работаю с ЯД, qiwi.