Здравствуйте, нужен качественный логотип, стиль: абстракт, минимал, предоставлю примеры.
Логотип для геймерского сайта
Приветствую вас, дорогие дизайнеры.
Суть проекта такова: Есть дизайн сайта, под этот дизайн нужно сделать логотип. Работа исключительно креативная, так как у меня нет идей относительно конечного варианта логотипа. Это проблемное место.
По вышеописанной причине, для работы необходим очень креативный человек и в "теме".
Сайт создаётся для геймеров. Цели сайта - свести на одном ресурсе стримеров и их зрителей.
тематика сайта MOBA игры, такие как Dota, Dota 2, League of Legends, heroes of the Storm, Heroes of newearth.
Есть одна мысль, но о ней, как и о прочих подробностях в личной переписке.
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА: Не писать тем людям, которые не понимают самой концепции моба-игр.
Прошу сразу указывать, какие условия сделки вы можете предоставить и, соответственно, примерную стоимость проекта.
Макет дизайна сайта скину при личном общении.
Понимаю, что информация представлена сумбурно, но я верю, что при личной беседе мы сможем найти общий язык.
По оплате работаю с ЯД, qiwi.
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