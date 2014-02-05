Требуется нарисовать логотим в растре (корел). цвета темные. (синиий.серый, черный). Предоставить 5 -6 эскизов - вариантов на утверждение. Предпочтение отдаю фрилансерам с большим количеством отзывов от заказчиков. Очень желательно если ...
Логотип для сайта животных
Всем доброго времени суток необходимо сделать логотип для соц сети питомцев, можно посмотреть сайты аналоги, но похожести не должно быть
Логотип должен быть связан с питомцами, креативность приветствуется.
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