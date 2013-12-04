Придумать логотип марки одежды

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Закрыт51 заявка261 просмотр

Здравствуйте!

Необходимо придумать логотип марки одежды для бирок на одежду(должен будет включать в себя название).

Марка одежды будет называться SOFIA DEVON сокращенно SODE.

Указывайте пож-та стоимость работы.

11 лет назад
glong2010
Андрей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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