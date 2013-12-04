Придумать логотип марки одежды

Здравствуйте. Для сайта http://www.evaboss.com/ сделать лейб-герб. Первые буквы сайта EVA - это заглавные буквы моего ФИО. У меня есть мой фамильный герб (он прикреплен к заданию). Нужно его перевести в растровое изображение и чуть ...