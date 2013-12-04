Здравствуйте. Для сайта http://www.evaboss.com/ сделать лейб-герб. Первые буквы сайта EVA - это заглавные буквы моего ФИО. У меня есть мой фамильный герб (он прикреплен к заданию). Нужно его перевести в растровое изображение и чуть ...
Придумать логотип марки одежды
Здравствуйте!
Необходимо придумать логотип марки одежды для бирок на одежду(должен будет включать в себя название).
Марка одежды будет называться SOFIA DEVON сокращенно SODE.
Указывайте пож-та стоимость работы.
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