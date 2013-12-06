Новогодний рестайлинг логотипа сайта

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Завершен5 заявок165 просмотров

Сделать мод логотипа http://www.alcodream.ru для размещения на сайте с использованием стандартной новогодней символики. Просьба присылать ссылку на портфолио и предложение по стоимости в заявке.

11 лет назад
dkstrelkov
Дмитрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Приятный первый опыт сотрудничества. Соблюдены сроки, адекватная цена, высокое качество работы. Буду обращаться.
Рекомендую Дмитрия как отличного заказчика. 10 балов из 10! Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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