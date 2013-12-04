Задание прикреплено
Доработка логотипа
Есть готовый логотип для сайта (png). Необходима его доработка. Исходника нет. Подробности при переписке.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Задание в приложении.Завершен11 лет назад
- $500
Необходимо создание логотипа для ИТ-компании. Основная сфера деятельности внедрение информационных систем, преимущественно документооборот.Завершен11 лет назад
- $140
Нужен логотип и фирменный стиль, который будет отражать идею проекта международного молодежного образовательного центра "Вавилов сад". Основная идея Проекта: Создание Всемирной сети международных молодежных культурно-образовательных центров (далее - ММЦ), предполагает ...Завершен11 лет назад
- $20
Разработать несложный логотип для строительной компании занимающейся каркасным строительством. Название компании ООО "СтройРеконструкция" Что то подобное картинки в файле. но испоользовать несколько цветов синий и черныйЗавершен11 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется разработка логотипа для программы «Система управления транспортным обслуживанием населения» под названием «СУТОН». Программа предназначена: для автоматизации работы департаментов по транспорту (транспортных отделов) администраций муниципальных органов, а также транспортных ...Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется разработка логотипа для группы логистических компаний с общим названием ЛОГОМОСТ. Основная сфера деятельности - организация перевозок грузов и оказание сопутствующих услуг клиентам компании. Под сопутствующими услугами понимается таможенное оформление, складское ...Завершен11 лет назад
- $50
Логотип для сайта "аудит рабочего времени". Логотип должен включать "время, часы, стрелки" + "деньги, монеты". Цвета логотипа: черный, зеленый (стилистика доллара :)Завершен11 лет назад
- $50
компания занимается продажей, сервисом, ремонтом и обслуживанием рефрижераторных контейнеров и обычных контейнеров. Название GCS [Global Container Service] На сегодняшний день компания выходит на рынок СНГ, возможно присутствие замного шарика в логотипе, но ...Завершен11 лет назад