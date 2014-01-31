Нужен логотип и фирменный стиль, который будет отражать идею проекта международного молодежного образовательного центра "Вавилов сад". Основная идея Проекта: Создание Всемирной сети международных молодежных культурно-образовательных центров (далее - ММЦ), предполагает ...
Разработка логотипа для ИТ-компании.
Необходимо создание логотипа для ИТ-компании. Основная сфера деятельности внедрение информационных систем, преимущественно документооборот.
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