# 1 — $ 50

Добрый день!

Требуется разработка логотипа для группы логистических компаний с общим названием ЛОГОМОСТ.

Основная сфера деятельности - организация перевозок грузов и оказание сопутствующих услуг клиентам компании. Под сопутствующими услугами понимается таможенное оформление, складское хранение, страхование коммерческих грузов и др.

География деятельности - по всему земному шару.

Виды транспорта - в основном морской и автомобильный. Реже авиа и ж/д.

Целевая аудитория - руководители, топ-менеджеры и руководители подразделений предприятий малого и среднего бизнеса. Однако, мы хотели бы в перспективе быть также ориентированными на международные бренды и их требования.

Характер перевозимых и проходящих таможенное оформление грузов - в основном промышленное оборудование, комплектующие, расходные материалы, запасные части и т.п.

Наша цель - предоставление заказчику настолько точной информации о планируемом состоянии груза (прогноз), которая бы позволяла ему сегодня принимать упреждающие решения и строить бизнес-планы относительно ситуаций в будущем.

Во вложенном файле - макет главной страницы сайта. Цвета макета - RAL 7040 GRIGIO FINESTRA, RAL 3024 Rosso Brillante, белый RAL 9003, RAL 7046 GRIGIO TELE.