Разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок1509 просмотров
#1$50

Добрый день!

Требуется разработка логотипа для группы логистических компаний с общим названием ЛОГОМОСТ.

Основная сфера деятельности - организация перевозок грузов и оказание сопутствующих услуг клиентам компании. Под сопутствующими услугами понимается таможенное оформление, складское хранение, страхование коммерческих грузов и др.

География деятельности - по всему земному шару.

Виды транспорта - в основном морской и автомобильный. Реже авиа и ж/д.

Целевая аудитория - руководители, топ-менеджеры и руководители подразделений предприятий малого и среднего бизнеса. Однако, мы хотели бы в перспективе быть также ориентированными на международные бренды и их требования.

Характер перевозимых и проходящих таможенное оформление грузов - в основном промышленное оборудование, комплектующие, расходные материалы, запасные части и т.п.

Наша цель - предоставление заказчику настолько точной информации о планируемом состоянии груза (прогноз), которая бы позволяла ему сегодня принимать упреждающие решения и строить бизнес-планы относительно ситуаций в будущем.

Во вложенном файле - макет главной страницы сайта. Цвета макета - RAL 7040 GRIGIO FINESTRA, RAL 3024 Rosso Brillante, белый RAL 9003, RAL 7046 GRIGIO TELE.

11 лет назад
uatsvz
53 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

course11
Евгений 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

course11
Евгений 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
#1

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