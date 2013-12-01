компания занимается продажей, сервисом, ремонтом и обслуживанием рефрижераторных контейнеров и обычных контейнеров. Название GCS [Global Container Service] На сегодняшний день компания выходит на рынок СНГ, возможно присутствие замного шарика в логотипе, но ...
Разработка логотипа
Добрый день!
Требуется разработка логотипа для группы логистических компаний с общим названием ЛОГОМОСТ.
Основная сфера деятельности - организация перевозок грузов и оказание сопутствующих услуг клиентам компании. Под сопутствующими услугами понимается таможенное оформление, складское хранение, страхование коммерческих грузов и др.
География деятельности - по всему земному шару.
Виды транспорта - в основном морской и автомобильный. Реже авиа и ж/д.
Целевая аудитория - руководители, топ-менеджеры и руководители подразделений предприятий малого и среднего бизнеса. Однако, мы хотели бы в перспективе быть также ориентированными на международные бренды и их требования.
Характер перевозимых и проходящих таможенное оформление грузов - в основном промышленное оборудование, комплектующие, расходные материалы, запасные части и т.п.
Наша цель - предоставление заказчику настолько точной информации о планируемом состоянии груза (прогноз), которая бы позволяла ему сегодня принимать упреждающие решения и строить бизнес-планы относительно ситуаций в будущем.
Во вложенном файле - макет главной страницы сайта. Цвета макета - RAL 7040 GRIGIO FINESTRA, RAL 3024 Rosso Brillante, белый RAL 9003, RAL 7046 GRIGIO TELE.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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