Логотип для компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен12 заявок1471 просмотр
#1$50

компания занимается продажей, сервисом, ремонтом и обслуживанием рефрижераторных контейнеров и обычных контейнеров.

Название GCS [Global Container Service]

На сегодняшний день компания выходит на рынок СНГ, возможно присутствие замного шарика в логотипе, но не обязательно. Привествтуются любые идеи. Обсуждать можно в переписке.

хочется видеть в лоогтипе присутствие трех букв GCS

нужен логотип, который в дальнейшем можно будет использовать на визитках и документах.

11 лет назад
raspytnik
Павел 
42 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
20 отзывов

Победитель конкурса

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
#1
Супер! Клиент доволен, Ольга как всегда на высоте!
Благодарю за конкурс, все замечательно!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
#1