Логотип для компании

# 1 — $ 50

компания занимается продажей, сервисом, ремонтом и обслуживанием рефрижераторных контейнеров и обычных контейнеров.

Название GCS [Global Container Service]

На сегодняшний день компания выходит на рынок СНГ, возможно присутствие замного шарика в логотипе, но не обязательно. Привествтуются любые идеи. Обсуждать можно в переписке.

хочется видеть в лоогтипе присутствие трех букв GCS

нужен логотип, который в дальнейшем можно будет использовать на визитках и документах.