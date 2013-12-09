Создать логотип

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Завершен30 заявок280 просмотров

Цель: создать логотип для ИМ

Тематика: продажа коллекционного винила ,сд, музыкальной техники

11 лет назад
Ronn1127
Илья 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$30
2 дня
Все отлично. рекомендую исполнителя.. Обращусь еще. и еще... и еще...
Коммуникабельный и отзывчивый заказчик! Мгновенная оплата и хорошо поставленная задача. Рада нашему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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