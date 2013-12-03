Нужен лого для клининговой фирмы НКПУ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок1043 просмотра
#1$50

Нужен векторный логотип для компании НКПУ (Нижегородская Компания Профессиональной Уборки) - сайт http://salmin-nn.ru/ (вместо текущего лого "Чистая линия - клининговая компания", т.к. фирма сменила название).

Что нужно: графический элемент и надпись НКПУ (совсем не обязательно придерживаться стиля старого лого, можно сделать лучше, но чтобы он вписывался в дизайн сайта)

11 лет назад
s-maestro
Алексей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
#1
Логотипы - это один из талантов Ольги, всегда прекрасны, стильны и уникальны
Приятно было победить) Все замечательно, оплата мгновенна! Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
#1

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