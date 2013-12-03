Нужен лого для клининговой фирмы НКПУ

# 1 — $ 50

Нужен векторный логотип для компании НКПУ (Нижегородская Компания Профессиональной Уборки) - сайт http://salmin-nn.ru/ (вместо текущего лого "Чистая линия - клининговая компания", т.к. фирма сменила название).

Что нужно: графический элемент и надпись НКПУ (совсем не обязательно придерживаться стиля старого лого, можно сделать лучше, но чтобы он вписывался в дизайн сайта)