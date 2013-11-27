Необходимо разработать логотип для сайта компании "Хочу-Это" сайт hochu-eto.com( еще в разработке). Компания работает на гостиничном рынке и предлагает систему управления отелем.
Дизайн интернет- магазина сетевого оборудования.
Разработать дизайн сайта интернет-магазина сетевого и WI-FI оборудования (результат в PSD),включая:
Изобретение логотипа на основе идеи.
Разработка цветового решения (палитры), вида и размера шрифтов.
Разработка главной страницы( размещение логотипа и других элементов главной страницы).
Прорисовка отдельных вспомогательных элементов( кнопки, пункты меню, дерева каталога-развернутое и свернутое сотояние и прочего).
Разработка внутренних страниц.
Разработка списка товаров, вида картинок и детального описания товаров.
Разработка вида «корзины». Стилистика шрифтов и цветов.
Личный кабинет.
Также требуется создание макета для печати визиток.
Сайт будет работать на платформе Wordpress+Woocommerce
Предпочтение исполнителям, доступным в скайпе онлайн.
Детали и окончательная стоимость обсуждаются.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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