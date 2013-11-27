Логотип сделать

Нарисовать логотип для грузового такси.

Концепция: грузовчок едет вокруг планеты. называемся Такси-VEKA.

Если будут свои идеи, готова выслушать.

Можно смазать идею на каком-нибудь сайте по продаже логотипов. Я сама лично повыбирать могу.

Стомость?

Входят ли в стоимость редактирование\переделка??? Сразу скажу что сильно уникальное и шедевральное что-то не стоит задача сделать.

В каких форматах будет готовый продукт?

Без предоплаты. Оплата после того как покажите заготовку \черновик\ что-то что бы понятно было что работа идет.