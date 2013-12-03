Разработка логотипа для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен16 заявок1245 просмотров
#1$50

Нужен логотип для сайта что занимается открытием виз

Домен сайта — maximumvisa.com.ua

Пожелание к логотипу:

— в логотипе должно присутствовать название компании «Максимум» и фраза «визовый центр»;

— не должен быть шаблонным (приветствуется что-то нестандартное);

— не делать тяжелых логотипов (лого должно быть простое, легкое) без перегруженности;

— логотип должен быть запоминающимся и ассоциироваться с визами (уклон на шенген).

11 лет назад
flysawed
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

D_Av
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
#1
Отлично выполненное задание и выигран конкурс по изготовлении логотипа. Так держать!
Спасибо Игорю за конкурс. Доволен сотрудничеством. Четкое тз, приятное общение, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

D_Av
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
#1

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