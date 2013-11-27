Необходима разработка лого для сервиса "Хранитель". Хранитель - это сервис возврата утерянных вещей: пользователь услуги наклеивает наклейки на любимые вещи, прикрепляет брелок на ключи и в случае потери мы при обращении нашедшего организуем процедуру возврата ...
Разработка логотипа для интернет магазина
Здравствуйте!
Нам необходимо разработать логотип для интернет магазина kabinka.kz
Интернет магазин производит продажу душевых кабин ванной мебели и смесителей сайт сейчас дорабатывается.
Логотип должен быть ярким, привлекать внимание. так как активно будит использоваться в рекламных материалах.
С Уважением
Александр
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