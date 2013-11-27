Разработка логотипа для интернет магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт32 заявки251 просмотр

Здравствуйте!

Нам необходимо разработать логотип для интернет магазина kabinka.kz

Интернет магазин производит продажу душевых кабин ванной мебели и смесителей сайт сейчас дорабатывается.

Логотип должен быть ярким, привлекать внимание. так как активно будит использоваться в рекламных материалах.

С Уважением

Александр

11 лет назад
kabinka
Алекс 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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