Логотип + фавикон

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Завершен12 заявок138 просмотров

Необходимо разработать логотип для сайта компании, занимающейся деревянным строительством

http://dom-bania.ru/

Логотип нужен простой, но запоминающийся.

Хотелось бы что-нибудь не банальное (не крышу домиком).

Фавикон, сделать на основе логотипа, либо сдлать что-то нестандартное, бросающееся в глаза.

11 лет назад
kbv79
Борис 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Андрей - талантливый дизайнер. Мне повезло, что он откликнулся на мою заявку. Очень доволен сотрудничеством: Андрей сделал то, что нужно - красивый, выразительный логотип. Спасибо!
Интересный проект, четкие требования, конструктивный диалог и моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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