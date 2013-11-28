Необходима разработка лого для сервиса "Хранитель". Хранитель - это сервис возврата утерянных вещей: пользователь услуги наклеивает наклейки на любимые вещи, прикрепляет брелок на ключи и в случае потери мы при обращении нашедшего организуем процедуру возврата ...
Логотип + фавикон
Необходимо разработать логотип для сайта компании, занимающейся деревянным строительством
Логотип нужен простой, но запоминающийся.
Хотелось бы что-нибудь не банальное (не крышу домиком).
Фавикон, сделать на основе логотипа, либо сдлать что-то нестандартное, бросающееся в глаза.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен логотип для сайта что занимается открытием виз Домен сайта — maximumvisa.com.ua Пожелание к логотипу: — в логотипе должно присутствовать название компании «Максимум» и фраза «визовый центр»; ...Завершен11 лет назад
- $250
Добрый день уважаемые фрилансеры! Для психолога, психотерапевта, сертифицированного тренера НЛП Юлии Лисицыной требуется разработка персонального логотипа. Вот ее персональный блог http://nlp.kalsin.ru/ (сейчас вместо лого просто заглушка). Старый логотип можно посмотреть ...Логотипы и Знаки45 заявокЗакрыт11 лет назад
- $60
Нужно нарисовать логотип для производителя экологического гуминового удобрения фирмы Экорост Имеется бриф. Бриф в прикрепленном файлеЗавершен11 лет назад
- $120
Требуется создать дизайн логотипа для интернет магазина который занимается продажей расходных материалов для оргтехники (в основном картриджами, бумагой и тд) адрес org-shop(.)ru на сайт не обращаем внимание, дизайн будет ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $150
Всем привет. Нужно нарисовать достойное лого для проекта на тему скидок. Название - Тонна Скидок. Слогана пока что нет, под него можно оставить место. Нужно чтобы лого вписывалось в ...Завершен11 лет назад
- $170
Всем привет! Нужен логотип для мультибрендового универмага модной одежды ценового сегмента среднего и выше среднего. Нужен срочно. Край - до пятницы. Дальше конкурс уже будет не актуален. Бриф прилагаю. На вопросы отвечу. Спасибо!Завершен11 лет назад
- $50
Нужен логотип для сайта prosto-video.ru. Необходимо, чтобы логотип отлично вписался в сайт. Логотип, который сейчас на сайте - моя работа, так что работы такого уровня не предлагать! За очень красивый логотип бонус как минимум в ...Завершен11 лет назад