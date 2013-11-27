Необходима разработка лого для сервиса "Хранитель". Хранитель - это сервис возврата утерянных вещей: пользователь услуги наклеивает наклейки на любимые вещи, прикрепляет брелок на ключи и в случае потери мы при обращении нашедшего организуем процедуру возврата ...
Логотип бухгалтерской фирмы
Требуется логотип для бланка и прочей офисной атрибутики. Требования - строгий и деловой. Пожеланий по цвету нет, но чтобы это в ч\б. хорошо выглядело.
Название: ООО "АКСЕР"
Должен присутствовать слоган: Аутсорсинг бухгалтерии и сопутствующих услуг
Если интересно, почему АКСЕР: Accounting Services Corporation (AccSer Сorp.)
Предоставить в jpg,pdf и eps.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нам необходимо разработать логотип для интернет магазина kabinka.kz Интернет магазин производит продажу душевых кабин ванной мебели и смесителей сайт сейчас дорабатывается. Логотип должен быть ярким, привлекать внимание. ...Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать логотип для сайта компании, занимающейся деревянным строительством http://dom-bania.ru/ Логотип нужен простой, но запоминающийся. Хотелось бы что-нибудь не банальное (не крышу домиком). Фавикон, сделать на основе логотипа, либо ...Завершен11 лет назад
- $50
Нужен логотип для сайта что занимается открытием виз Домен сайта — maximumvisa.com.ua Пожелание к логотипу: — в логотипе должно присутствовать название компании «Максимум» и фраза «визовый центр»; ...Завершен11 лет назад
- $250
Добрый день уважаемые фрилансеры! Для психолога, психотерапевта, сертифицированного тренера НЛП Юлии Лисицыной требуется разработка персонального логотипа. Вот ее персональный блог http://nlp.kalsin.ru/ (сейчас вместо лого просто заглушка). Старый логотип можно посмотреть ...Логотипы и Знаки45 заявокЗакрыт11 лет назад
- $60
Нужно нарисовать логотип для производителя экологического гуминового удобрения фирмы Экорост Имеется бриф. Бриф в прикрепленном файлеЗавершен11 лет назад
- $120
Требуется создать дизайн логотипа для интернет магазина который занимается продажей расходных материалов для оргтехники (в основном картриджами, бумагой и тд) адрес org-shop(.)ru на сайт не обращаем внимание, дизайн будет ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $150
Всем привет. Нужно нарисовать достойное лого для проекта на тему скидок. Название - Тонна Скидок. Слогана пока что нет, под него можно оставить место. Нужно чтобы лого вписывалось в ...Завершен11 лет назад
- $170
Всем привет! Нужен логотип для мультибрендового универмага модной одежды ценового сегмента среднего и выше среднего. Нужен срочно. Край - до пятницы. Дальше конкурс уже будет не актуален. Бриф прилагаю. На вопросы отвечу. Спасибо!Завершен11 лет назад